Des confidences très privées sur Johnny Hallyday: «On s’est séparés, remis ensemble, il y a eu des infidélités»

Enfin de l’inédit sur Johnny ! En ouvrant le tiroir à archives personnelles – qui comptait 740 heures d’images car Laeticia avait pris l’habitude, pendant 23 ans, de filmer leur vie de couple et de famille à travers caméscope et téléphone –, c’est un autre Johnny que sa veuve laisse entrevoir à ses fans. Une éternelle idole des jeunes, extraordinaire, mais, au final, un homme sensible, presque ordinaire… Ses enfants. Peu après avoir adopté Jade, Johnny dira vouloir faire avec elle « tout ce que je n’ai pas pu faire avec les autres ». Il veut absolument avoir un enfant avec Laeticia. Elle ne peut le lui donner. « Je portais ce poids, c’était devenu une obsession pour lui. Ça a été des moments de douleur profonde pendant 10 ans avec des allers-retours à l’hôpital, des fécondations in vitro. J’ai été enceinte », confie Laeticia, « jusqu’à cinq mois de grossesse puis j’ai perdu cet enfant ». Le couple se tourne alors vers l’adoption, part au Vietnam et revient avec Jade (et quelques années plus tard, Joy). « Johnny a réparé son propre abandon par l’adoption ». Ce sont les images les plus touchantes du docu où on découvre un Johnny ému aux larmes la première fois qu’il rencontre Jade, et papa gâteau avec ses deux filles.

Premier baiser . On le sait, Johnny et Laeticia se sont rencontrés à Miami par l’intermédiaire du père de celle-ci. Ce qu’on sait moins, c’est comment s’est déroulé le coup de foudre. « Il s’est assis en face de moi et m’a regardée, a regardé mes mains toute la soirée. On est resté ensemble jusqu’au bout de la nuit, jusqu’à ce premier baiser sur une 2 CV ».

Les infidélités . Laeticia raconte : « La maman de Johnny, en chaise roulante, vivait chez nous depuis trois ans. J’étais devenue une infirmière, pour ma grand-mère et mon arrière-grand-mère aussi et on avait adopté Jade. J’ai délaissé mon mari et lui ne le supportait pas. Je savais ce qu’il attendait de moi mais je ne pouvais pas le lui donner. » Johnny est allé voir ailleurs. « On s’est séparés, remis ensemble, il y a eu des infidélités ».

Pleurs, alcool et drogue. Johnny rêvait de se produire à Las Vegas, comme son idole Elvis. Il l’a fait une fois et ce fut un flop. « J’ai vu mon mari pleurer. Il se pensait fini ». Et quand ça ne va pas, les démons reprennent le dessus. « Ses addictions à la drogue, à l’alcool, je les vivais au quotidien, j’ai vécu ses descentes aux enfers. Il n’était alors plus le même homme. Il était habité par des démons qui le rendaient violent ». À bout de souffle. En 2009, Johnny qui aimait défier la mort en jouant à la roulette russe, passe par le chas de l’aiguille. On lui détecte un cancer du colon mais, en souffrance, il est plongé dans un coma artificiel pendant lequel il est sevré de ses excès d’alcool. Sauvé, il croit les problèmes de santé derrière lui. Jusqu’à ce road trip en 2016 où il est à bout de souffle. Les médecins annoncent à Laeticia qu’il n’en a plus que pour 3 mois, cancer du poumon au stade 4, inopérable. Lui veut remonter sur scène. « Si je n’y vais pas, c’est que je suis mort ». Pendant les concerts des Vieilles Canailles, « un hôpital est installé derrière la scène avec oxygène, médecins pour faire ses piqûres dans le ventre entre les chansons ». Dans le public, personne ne pouvait soupçonner les souffrances de ce phénix qui renaissait de ses cendres, presque à chaque fois. Ch.V.