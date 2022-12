Chanteuse et femme engagée, Axelle Red est notre invitée du dimanche: «Ce qui m’intéressait dans le droit, c’est la justice»

J’ai appris la technique pour enlever une mine, mais je n’en ai pas encore enlevé. J’aurai pu, mais le jour où nous devions enlever une mine, il y avait trop de tempête et nous n’avons pas pu aller à l’endroit prévu. J’avais enfilé le costume (la combinaison de protection de 4 kg en kevlar) lors des exercices et j’étais impressionnée. On peut à peine respirer dans cette combinaison. Ceux qui le font, ils passent 30 minutes à travailler de manière très concentrée et puis ils se reposent un peu. Lorsqu’ils déminent, ils sont loin de leur famille pendant 6 semaines.

«Je fête mes 30 ans de carrière l’année prochaine»

Que faites-vous le dimanche ?

Tout d’abord, je n’aime pas me coucher tard le samedi, même si j’ai un concert… Parce que ce que j’adore le dimanche, c’est me lever tôt. Tout le monde dans la maison se lève tard, sauf moi et je les écoute dormir dans une maison apaisée. C’est mon grand et merveilleux moment à moi. Cela m’arrive aussi d’aller boire un café chez ma maman et mon beau-père et je prends juste mon chien. Après, on peut faire une promenade ou aller au cinéma. De plus en plus avec le temps, même si je ne l’ai jamais fait, je trouve aussi beau cette tradition que les gens avaient/ont de se réunir pour aller à l’église. Ce n’est pas pour le côté croyant, mais c’est un moment de partage et de réflexion… et ce côté spirituel. Si dans la semaine, on n’a pas un jour où l’on se pose… on est perdu.

Bientôt un anniversaire important ?

L’année prochaine, je fête mes 30 ans de carrière. Je ne sais pas si je vais faire un album… En attendant pour la première fois, j’ai une chanson que j’ai écrite qui est chantée par quelqu’un d’autre : Zaz qui chante avec Ycare : « Animaux fragiles ».

Vous avez enfin franchi le pas ?

J’ai lâché prise. Je trouve cela très chouette.

Vous allez écrire un livre un jour ?

J’ai repris l’écriture. J’ai trouvé un angle. J’ai pensé faire un doctorat, mais je veux faire un livre grand public.

Un peu de lecture pour le moment ?

Je lis beaucoup des articles scientifiques sur le cerveau et sur la psychologie et l’endocrinologie. Je me suis aussi posé des questions sur l’origine de la méchanceté humaine. Je lis facilement trois heures par jour.

Un temps pour les réseaux sociaux ?

Je suis très peu sur les réseaux sociaux. Je me protège très fort. Je n’ai pas d’énergie à perdre. J’y vais juste pour donner des messages. Sur les réseaux, certaines personnes cherchent à faire taire d’autres personnes. C’est moche. C’est comme une arme.

