«Harry et Meghan»: voici le cachet impressionnant qu’a touché le couple pour sa série documentaire sur Netflix

Mis en ligne ce jeudi 8 décembre, les trois premiers épisodes du documentaire « Harry et Meghan » se sont directement placés dans le top 10 des séries de Netflix. Un démarrage attendu pour la série qui se voulait explosive, mais dont les révélations n’avaient finalement rien de bien surprenant. Peut-être que les plus beaux morceaux d’informations seront réservés aux trois épisodes suivants, qui seront dévoilés le jeudi suivant, 15 décembre. Cette première partie, qui se concentre sur les enfances respectives du duc et de la duchesse de Sussex, puis sur les débuts de leur histoire d’amour, regorge cependant d’anecdotes et d’images intimes d’eux et de leurs familles. Un déballage qui devrait ravir leurs fans, et qui n’est pas étonnant, puisqu’ils ont eux-mêmes produit la série, donnant un accès inédit et presque sans limite à la réalisatrice Liz Garbus.

Et pour avoir cet accès, Netflix a fait chauffer le portefeuille, si on en croit le Mirror, qui affirme qu’un contrat de 100 millions de dollars lie le prince Harry et Meghan Markle, au géant du streaming. Attention, cependant, ce cachet mirobolant ne concerne pas uniquement cette série documentaire, mais bien la production et la participation à plusieurs autres projets à venir. Sous l’ombrelle Archewell Productions, société créée l’année dernière, le couple prépare également « Heart of Invictus ». Cette nouvelle série documentaire qui retracera le parcours de certains participants aux Invictus Games, la compétition multisport mondiale créée par Harry, dans laquelle s’affrontent des soldats et des vétérans de guerre blessés, mis aussi des personnes en situation de handicap. « Depuis les tout premiers Invictus Games en 2014, nous savions que chaque joueur apporterait sa propre contribution en termes de détermination, de résilience et de résolution de problèmes. » a récemment confié le fils du roi Charles au sujet du projet.