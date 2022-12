Noël des animaux : des couvertures et des jouets pour les animaux du refuge Veeweyde

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sous le sapin du refuge Veeweyde à Anderlecht, Brigitte et sa fille sont venues déposer quelques petits cadeaux pour chiens et chats, ce samedi. Pour elles, un geste pour les animaux pendant les fêtes était tout aussi important. Dehors, François Aubert, soigneur animalier, va donner sa friandise à Zarko, un grand Malinois joueur et câlin. Cette friandise aussi vient de sous le sapin.