«Star Academy: du château à la victoire»: des candidates dévoilent des images du documentaire inédit

Les élèves ont quitté le château et Anisha a remporté le trophée, mais l’aventure « Star Academy » n’est pas pourtant autant terminée. TF1 remet en effet le couvert ce samedi 10 décembre, avec la diffusion de « Star Academy : du château à la victoire », un documentaire inédit diffusé en seconde partie de soirée, après le dernier quart de finale du Mondial 2022, qui opposera la France et l’Angleterre. Produit par Endemol France, le docu se concentrera sur les quatre finalistes de l’émission : Louis, Léa, Anisha et Énola, et les suivra dans le lancement des nombreux projets qui les attendaient à la sortie du château de Dammarie-les-Lys.

On découvrira leur retour triomphal dans leurs familles après sept semaines d’éloignement, la tournée des médias, mais aussi leurs premières grosses scènes, qu’ils ont partagées avec des artistes reconnus. Ce sera aussi l’occasion de faire un débriefing géant, avec les professeurs qui raconteront l’aventure de leur point de vue. « Moments forts de la saison passée et séquences inédites, on découvrira ce que les académiciens ont réellement appris » précise TF1 dans un communiqué de presse. Déjà lancés dans leurs nouvelles vies, ce documentaire, c’était aussi l’occasion pour les ex-académiciens de se retrouver sans les artifices de la compétition. Ces derniers semblent d’ailleurs autant impatients de le découvrir, que leurs fans. Sur Instagram, Léa et Anisha ont publié des images du tournage. On peut y apercevoir la première en terrasse avec ses camarades Enola et Louis, alors que la seconde nous donne un aperçu de sa rencontre avec Laeticia Hallyday.