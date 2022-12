La bibliothèque communale de Molenbeek déménage dans un nouveau bâtiment

Le bureau d’architectes « Beau : bureau d’études en architectures urbaines » s’est chargé de les dessiner. Les grandes salles de consultation, « jeunesse » au rez-de-chaussée et « adultes » à l’étage, ainsi que l’administration, prennent place dans le volume de gauche. Le volume de droite abrite sur deux niveaux, deux salles pour les animations et les expositions au rez et deux salles polyvalentes à l’étage, ainsi que des espaces de travail.

Le toit-terrasse est accessible et un potager collectif y est entretenu par le comité de quartier comme un projet durable. D’une superficie totale de 2000 m², le bâtiment respecte les normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, avec notamment la présence d’un ascenseur. Le réaménagement a été entièrement coordonné par nos services communaux et réalisé par la société « Balcaen & fils», pour un montant total de 5.142.994,15 EUR.