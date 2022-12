Un marché chez Moresto à Mouscron pour aider la Pomme Rouge dont le stand est situé à l’entrée de Famiflora

Les 3.000 sapins distribués par Famiflora ont trouvé preneur en moins d’une heure ce samedi matin! C’est un incroyable défilé de voitures qui s’est produit aux abords du magasin Famiflora. Tous espéraient repartir avec un des sapins offerts. Un beau geste souligné par de nombreux clients. Certains ont toutefois trop profité de l’opportunité.

Par Elise Seynaeve

Alors qu’une froide journée d’hiver s’annonçait, le brouillard et l’heure matinale n’ont pas refroidi les très nombreux clients venus de Belgique et de France pour dégoter l’un des nombreux sapins donnés sur le parking de Famiflora.

En effet, l’enseigne est fermée depuis deux jours. En cause, une décision du parquet de Charleroi. C’est la substitut du Procureur du Roi, Amélie Di Vicenzo, qui a pris le dossier en main ce jeudi matin. En effet, il semblerait qu’un certain nombreux de manquements aient été constatés au sein du magasin, notamment en ce qui concerne des permis d’urbanisme qui font défauts.

Famiflora a donc décidé de distribuer ses quelques 3.000 sapins encore en stock. S’il était annoncé que cela durerait de 9h à 16h sur le parking du magasin, la distribution a duré bien moins longtemps.

Sur place dès 7h30

Il faut dire que certains sont venus très tôt pour être sûr d’obtenir un sapin, vers 7h30 ! Si de nombreuses personnes sont venues tôt, la plupart des gens rencontrés sont arrivés vers 8h15. C’est donc un peu en avance, vers 8h40, que la distribution a commencé.

« Habitant à Wattrelos, nous sommes de très bons clients. Nous sommes déçus car même si l’enseigne a certainement ses torts, les employés ont des familles », souligne Adeline, une cliente régulière du magasin arrivée vers 8h15 ce samedi matin. Elle salue l’action de distribution mise en place. « C’est beau ce qu’ils font ! Je trouve que ce n’est pas très juste de fermer comme cela pendant les fêtes. Ils auraient pu agir avant et pendant une période plus creuse. C’est honteux de faire ça à Noël ! ».

Quant à Dominique et Wilfried, ils venaient de Mouvaux pour l’occasion. « On a l’habitude de venir ici tous les ans pour acheter nos sapins. Nous n’avons pas eu le temps de l’acheter la semaine dernière, alors nous sommes venus ce matin. C’est un très beau geste de leur part. De colère, ils auraient pu les jeter ou les détruire. Concernant la fermeture, ils ont enfreint la loi et ce n’est pas bien, mais je trouve que fermer durant la période des fêtes c’est très vache ! Surtout après deux années marquées par la crise sanitaire », expliquent-ils.

Un constat partagé par de nombreux clients sur place. « C’est décevant que cela soit fait juste avant les fêtes de fin d’année. Je ne trouve pas ça juste car cela fait des mois que ça dure et je pense que mettre cela en place maintenant, ce n’est pas adapté. C’est moche ! Que vont devenir les plantes à l’intérieur ? Et pour les employés qui sont surement mis au chômage non plus. En période de Noël, c’est moche ! », précisait une autre cliente.

Le stock écoulé en une heure seulement

Il n’aura pas fallu une heure avant que cet énorme stock de sapin soit épuisé. Alors que des dizaines de voitures affluaient encore, les patrons ont été contraints de fermer l’accès au parking en garant des voitures en travers afin de décourager les clients les plus téméraires.

Bien organisé au départ, les premiers arrivés ont correctement suivi les indications permettant l’organisation de ce « drive » gigantesque. Toutefois, les suivants ont court-circuité le système mis en place. En effet, à l’extérieur du parking de Famiflora, de nombreux véhicules étaient stationnés sur le bas-côté et les clients partaient à pied dans le but de récupérer le Graal du jour.

Des opportunistes

Malheureusement, parmi les clients venus pour se procurer un sapin pour eux et/ou leurs familles, d’autres semblaient plus opportunistes. Venus avec des camionnettes ou des remorques, ils n’hésitaient pas à charger leurs véhicules. « Comme c’est gratuit, ça fait plaisir ! Et puis, il aurait été dommage que ces sapins soient gâchés », confiait Sylvie. Venue avec son fils de Tourcoing où elle habite, elle profitait de l’occasion pour se fournir d’un seul et unique sapin. « Je vois qu’il y en a qui chargent des camionnettes. C’est un peu ridicule car c’est bien d’en laisser pour tout le monde ! Quand on voit certaines personnes, ça me laisse sans-voix ».

Un constat qui semble s’être avéré… Quelques heures plus tard, on retrouvait, sur les réseaux sociaux, plusieurs annonces de particulier vendant des sapins, encore emballés, pour 10, 15, 20 voire 25 euros. Une pratique qui gâche quelque peu le geste fait par l’enseigne qui aurait pu être profitable à de nombreuses personnes.