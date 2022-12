Les téléspectateurs agacés en regardant le match Maroc-Portugal: «C’est insupportable», «C’est quoi le problème?»...

Surprise de cette Coupe du monde après avoir écartés l’Espagne en huitièmes de finale, les Marocains disputaient un quart de finale historique face au Portugal ce samedi. Un match que les supporters des Lions de l’Atlas espèrent riche en émotions et en spectacle pour que le rêve se poursuive.

Pour ce faire, les spectateurs présents dans les tribunes n’ont pas hésité à donner de la voix pour soutenir leur équipe. Mais également déstabiliser leur adversaire portugais. Dès le début du match, chaque prise de balle lusitanienne est accompagnée des sifflets nourris émanant des travers du stade. De quoi agacer les téléspectateurs qui regardent la rencontre à la télévision.

De nombreuses personnes n’ont d’ailleurs pas hésité à partager leur mécontentement sur les réseaux sociaux. « Je suis de tout cœur avec le Maroc mais les sifflements des supporters à chaque possession de balle du Portugal c’est insupportable », « C’est quoi le problème du public Marocain a toujours siffler l’équipe adverse ? Quel manque de fair-play et d’amour du football », « Ce genre de public de merde qui siffle l’adversaire en permanence ça ne me manquait pas du tout… », « Ça fait plaisir d’entendre un public marocain agréable qui s’est déplacé pour apprécier les matchs de la Coupe du monde (non c’est faux le public siffle chaque adversaire pendant 90 minutes c’est insupportable, sympa l’image du pays) »… peut-on par exemple lire sur Twitter.