L’agenda biographique humoristique de l’Ecaussinois Gontran Hash: 365 vies décortiquées dans un ouvrage à mettre sous le sapin

Gontran Hash, 56 ans, a été coordinateur de la Maison des Jeunes d’Ecaussinnes durant sept ans. Un job qu’il n’exerce plus depuis maintenant tout juste un an. Un an durant lequel l’Ecaussinnois s’est découvert des talents de youtubeur. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que cela lui réussit puisqu’il peut se targuer de réunir pas moins 13.000 abonnés. « Je dois avouer que je suis assez fier de moi. Certains présents sur youtube depuis bien plus longtemps que moi n’ont pas autant d’abonnés », souligne fièrement le quinquagénaire qui, sur sa chaîne, parle tout simplement des livres que je lis avec humour », nous a-t-il confiés.

Gontran Hash, 56 ans, a été coordinateur de la Maison des Jeunes d’Ecaussinnes durant sept ans. - DR