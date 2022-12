Erik ten Hag dévoile les coulisses du départ de Cristiano Ronaldo: «Quand un joueur ne veut absolument pas être là, il doit partir»

Le dossier Cristiano Ronaldo est enfin terminé. Le Portugais et Manchester United ont fini par trouver un terrain d’entente pour une rupture de contrat, suite à l’interview explosive accordée par le quintuple Ballon d’Or au journaliste Piers Morgan, dans laquelle il s’en est ouvertement pris au club mancunien.

Interrogé sur ce dossier épineux, Erik ten Hag a donné sa version des faits dans une interview accordée au Times. « Je voulais qu’il reste du premier moment jusqu’à maintenant. Il voulait partir, c’était assez clair. Et quand un joueur ne veut absolument pas être dans ce club, alors il doit partir, c’est évident », a expliqué le coach de Manchester United. « L’interview, je pense qu’en tant que club, vous ne pouvez pas l’accepter. En franchissant ce pas, il connaissait les conséquences. Avant cela, il ne m’avait jamais dit qu’il voulait partir. J’ai tout fait de manière honnête, ouverte et transparente et nous avons eu des discussions sur ma vision, donc je n’ai aucun problème à parler avec lui. »

« Quand il est en bonne forme, c’est un bon joueur et il peut nous aider à revenir et à atteindre nos objectifs. Mais il ne l’était pas », a-t-il poursuivi. « J’aime travailler avec des joueurs de classe mondiale. Je sais qu’ils peuvent faire la différence. Vous voulez avoir de tels joueurs dans votre vestiaire mais je dois faire des choix autour des joueurs qui ne sont pas performants et sélectionner la meilleure équipe. Ma responsabilité est en faveur du club et de l’équipe. Ce sont les décisions que je dois prendre, peu importe qui est la personne. »