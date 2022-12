Tous les magasins de l’enseigne vont fermer en Belgique après 85 ans d’existence: «Cela fait mal»

Fruitmarkt Cools est une enseigne très connue dans le nord du pays. On comptait 30 magasins dans le Brabant flamand, le Limbourg et à Anvers. « Comptait » car l’entreprise familiale va stopper ses activités. Après avoir déjà fermé six magasins lors des derniers mois, Fruitmarkt Cools va se déclarer en faillite ce lundi.

La crise de l’énergie, l’explosion des coûts et une pénurie d’approvisionnement auront eu raison de l’aventure longue de 85 ans dans notre pays. « Fruitmarkt Cools a acheté les excédents de grands acteurs comme Delhaize ou Carrefour. Nous mettons ensuite ces produits dans les magasins à un rapport qualité-prix compétitif. Cela a fonctionné pendant des années. Cette politique promotionnelle agressive n’est plus possible maintenant que les principaux acteurs achètent en fait tout ce que propose un importateur », explique à la Gazet van Antwerpen le directeur commercial de la chaîne.