Neymar partage sa tristesse après l’élimination du Brésil en Coupe du monde: «Je suis psychologiquement détruit»

Le Brésil est tombé de haut vendredi en Coupe du monde. Grande favorite à la victoire finale, la Seleçao quitte le Mondial au stade des quarts de finale, éliminée par la Croatie aux tirs au but. Une défaite qui fait très mal, et notamment à Neymar, qui n’a même pas eu l’opportunité de tirer face à Livakovic dans cette séance décisive. Au lendemain de cette douloureuse élimination, l’attaquant du PSG a pris la parole sur les réseaux sociaux.

« Je suis psychologiquement détruit », écrit Neymar sur Instagram. « C’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal, qui m’a paralysé pendant 10min et juste après je suis tombé en larmes sans m’arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement. »

Alors que le marquoir affichait 0-0 au bout du temps réglementaire, Neymar a ouvert le score à la 105e minute, pensant ainsi mener son équipe vers les demies. Mais les Croates sont parvenus à égaliser à la 117e grâce à Petkovic, avant de sortir vainqueur de la séance de tirs au but qui a suivi. « Nous nous sommes battus jusqu’à la fin », confie le N.10 brésilien. « Et je suis fier de mes coéquipiers car ils n’ont pas manqué d’engagement et de dévouement. Ce groupe le méritait, nous l’avons mérité, le Brésil le méritait… Mais ce n’était pas la volonté de Dieu ! »

« Cela valait tous les sacrifices de ressentir l’affection de chacun à l’intérieur du champ », poursuit Neymar. « Merci à tous pour le soutien apporté à notre sélection. Malheureusement, ce n’était pas possible… cela fera mal pendant très, très longtemps. Merci pour tout mon Dieu, tu m’as tout donné et je ne peux me plaindre de rien. Je vous remercie juste de veiller sur moi. Tout l’honneur et la gloire sont toujours pour vous, quelles que soient les circonstances. »