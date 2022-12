Le mouvement citoyen Demain remplacera la liste Ecolo aux prochaines élections communales à Theux

« Un nouveau mouvement pour une commune plus verte, plus solidaire, plus dynamique et 100 % theutois. » C’est ainsi qu’est décrit « Demain », le mouvement citoyen qui remplacera la liste Ecolo aux prochaines élections communales à Theux.

Lire aussi Ecolo ne fera pas de liste propre à Theux en 2024: «On veut ouvrir la politique locale à des citoyens qui ne s’y retrouvent pas»

de videos

« C’est un mouvement complètement autonome par rapport à Ecolo. On s’émancipe du parti national. On veut vraiment brasser large », explique le conseiller communal Matthieu Daele qui ne lâchera pas son appartenance au parti écolo pour autant. « Bien sûr, l’initiative de cette dynamique vient de mandataires et de membres d’Ecolo. Mais la volonté est de s’ouvrir à tous les Theutois, qu’ils soient membres d’Ecolo ou qu’ils ne se revendiquent d’aucun parti. Ce qui nous rassemblera demain ce sont nos valeurs et notre volonté de construire une commune plus verte, plus solidaire et plus dynamique »