Bad buzz suite à l’installation de l’œuvre sur le rond-point Saint-Brice à Tournai: Sylvie Liétar, l’échevine de la Culture, réagit

Suite à l’installation de l’abeille sur le rond-point Saint-Brice, différentes personnalités politiques ont réagi, notamment la cheffe de file des libéraux, Marie-Christine Marghem. « Contrairement à ce que Madame Marghem déclare, le choix de l’œuvre a fait l’objet d’avis de plusieurs experts. Tout d’abord, l’œuvre a été choisie parmi les trois proposées par un jury de sélection réuni à la demande de l’intercommunale Ideta qui pilote le projet Design In. Ce jury était composé d’un représentant de Lille Design, du chef de projet du Design In de Courtrai, du représentant de la Maison du design de Mons, des responsables de projet Design In d’Ideta, de l’échevine du Commerce et de l’échevine de la Culture et du Tourisme », indique Sylvie Liétar.

« Dans un second temps, la commission art public a sollicité Ideta pour pouvoir, elle aussi donner son avis. Il faut savoir que j’ai mis en place la commission « Art Public » pour encadrer entre autres, les projets d’installation d’œuvres d’art dans l’espace public, bien consciente que le sujet peut s’avérer sensible. Cette commission d’avis est composée de personnes de divers horizons artistiques, opérateurs culturels et de représentants politiques de chaque parti. À ce titre, il me semble qu’une piqûre de rappel s’impose à Madame Marghem, en effet, elle a été désignée par son parti pour y siéger et n’a jamais répondu aux convocations. Madame Marghem parle de « faute de goût », mais l’art étant subjectif, certains aimeront, d’autres pas du tout. Enfin, Madame Marghem parle de « légèreté de culture et financière ». Souhaite-t-elle que Tournai, ville d’art et de culture n’alloue plus de budget à sa politique culturelle ? Ne devait-on pas profiter de la subvention européenne qui s’offrait à nous (90 % des 106.000 €) avec une participation financière minime de la ville et la perspective de redynamiser le centre-ville ? », questionne encore l’échevine socialiste. Si la participation financière communale est minime dans ce projet, on rappelle aussi à l’échevine que le subside des fonds FEDER vient aussi directement de la poche des citoyens.