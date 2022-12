Marijke découvre avec horreur son compte en banque: «Le monde s’est écroulé sous mes pieds, 23.000 euros avaient été prélevés»

À 17h59 précise, Marijke reçoit le nouvel appel de l’employé Belfius. « Il m’a demandé d’allumer mon ordinateur puis son collègue Adam Bogaerts a fait le nécessaire pour annuler la transaction suspecte en m’expliquant toute la procédure à suivre. J’ai dû éteindre mon écran pour que les fraudeurs ne puissent pas me suivre. J’ai dû mettre ma carte dans le lecteur de carte et entrer huit chiffres. Les chiffres que mon lecteur de carte a générés, j’ai dû les transmettre. Au final, Adam a trouvé quatre transferts suspects. L’ensemble de la procédure a duré 52 minutes. Il m’a rassuré après coup. » Ouf de soulagement pour Marijke qui profite de sa soirée et s’endort sur cette bonne nouvelle.

Une arnaque « parfaite »

Tout paraissait tellement normal que la Limbourgeoise n’a même pas vérifié son compte en banque le vendredi. Mais le samedi… « Le monde s’est écroulé sous mes pieds. 23.000 euros avaient été prélevés ! », explique-t-elle.

Immédiatement, celle-ci contacte Card Stop et la police. « Le lundi, j’ai appelé Belfius Bruxelles en leur demandant de bloquer mes comptes. Puis il a fallu attendre jeudi pour qu’on m’appelle à nouveau. On m’a expliqué les mesures à prendre. » Mais Marijke n’est plus du tout en confiance et préfère avoir un rendez-vous physique. « Là-bas, j’ai dû raconter mon histoire à plusieurs reprises. Finalement, on m’a dit qu’il était trop tard pour faire quoi que ce soit… »

Victime d’une arnaque bien ficelée, Marijke a eu le réflexe de vérifier le numéro de téléphone de la banque mais cela n’a pas suffi puisque le fraudeur avait pris le numéro en question pour gagner sa confiance. « Cette forme de fraude a augmenté au cours de l’année dernière », alerte Belfius. La banque donne tout de même un conseil : l’usurpation ne fonctionne que dans un sens. Cela signifie que l’escroc peut vous appeler avec ce numéro mais vous ne pouvez pas le rappeler.

Dans ce cas précis, l’arnaque était bien préparée puisqu’elle reprenait le mode opératoire de Belfius. « On a mis en place un système permettant de détecter si une transaction est frauduleuse ou non. Si le système déclenche une alarme, un employé le vérifiera et contactera le client si nécessaire. On ne peut pas entrer dans les détails sur la manière dont fonctionne ce système. Toute communication autour de cela donnerait plus d’informations aux fraudeurs. »