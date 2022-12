Comines-Warneton se mobilise pour Viva for Life!

Viva for Life ne se contente pas de récolter des millions de personnes chaque année. L'action constitue également une importante bouée de sauvetage financière pour d'innombrables organisations. Le CPAS de Comines-Warneton met les bouchées doubles et organise plusieurs actions. "Notre plus grosse action reste le marché de Noël », déclare le président, Frédéric Hallez. « En 2021, nous avons été limités dans nos résidences. Pas de marché de noël et des visiteurs triés sur le volet. Nous avons alors eu l’idée de moderniser en lançant notre shop en ligne et avec tous nos efforts, nous avons quand même réussi à récolter 3.300€ »

Pour cette édition 2022, le CPAS voit les choses en grand. Un repas gastronomique, 3 marchés de Noël sont prévus les 12 au CPAS de Warneton, le 13 à Comines et le 14 à Ploegsteert. Mais aussi une marche et une course d’orientation le 18/12 lors des festivités du père Noël est un Capello. « Nous avons aussi gardé notre shop en ligne : www.cpas.shop. On pourra y retrouver des bougeoirs et autres articles en bois recyclé réalisés par notre service insertion « Atelier Pro » ainsi que du jus de pommes produit à partir de notre verger. L’ensemble des bénéfices iront au profit de l’opération Viva For Life ».