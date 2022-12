Qualification historique du Maroc en demi-finale de la Coupe du monde: une fête dans le calme à Bruxelles, la police procède à une dizaine d’arrestations administratives (vidéos)

La qualification historique du Maroc en demi-finale de la Coupe du monde acté, les supporters ont laissé éclater leur joie. Ce fut notamment le cas à Bruxelles où de nombreux fans des Lions de l’Atlas ont suivi la rencontre dans des cafés de la Capitale.

Une fois la rencontre terminée (victoire 1-0 du Maroc contre le Portugal), des cris de joie se sont fait entendre et une pluie de feux d’artifice a accompagné cet exploit de l’équipe marocaine dans le quartier Lemonnier.

Des célébrations qui se déroulaient dans le calme et dans une ambiance bonne enfant… avant de prendre une tournure différente en fin de soirée. De premières confrontations se sont ainsi produites entre des supporters et la police. Des gaz lacrymogènes ont également été tirés sur la Petite ceinture pour disperser la foule. Des émeutiers ont provoqué des dégâts ici et là. « Supporters, veuillez prendre l’itinéraire en direction du boulevard du midi », annonçait la police via un haut-parleur.

Finalement, la police de Bruxelles a procédé à une dizaine d’arrestations administratives.

Un groupe important de supporters s’est retrouvé rue Antoine Dansaert pour chanter et danser en hommage au Maroc qui a battu le Portugal 1-0, devenant ainsi le premier pays africain à se hisser dans le top-4 mondial.

La police de Bruxelles est présente sur place et a fermé l’accès des Plaisirs d’hiver aux supporters. La situation y était décrite comme festive et bonne enfant, sans aucun incident.

