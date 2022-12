Hérissons, castor, chauve-souris, écureuils… 400 animaux soignés en un an au centre de revalidation de Thimister

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voilà un an Laurence Strat sautait de joie. Elle recevait enfin l’agrément qu’elle attendait tant pour lancer officiellement son CREAVES chez elle, à Thimister. Depuis, on en a vu passer des animaux à L’Hermitage ! « On a fait presque 400 entrées. Pour un nouveau centre c’est pas mal ! Je ne m’y attendais pas du tout », explique la responsable du centre de revalidation.