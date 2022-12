Futsal (D2 UB) | Joli succès pour le BSEP Morlanwelz à Anvers: «Victoire de l’expérience et la maturité»

FUTSAL ACADEMY ANVERS 3 BSEP MORLANWELZ 9 La compo : Redivo, Lamalam, Jesus (4), S. (2), G. et A. Canaris, De Bail (1), Betinho (1), Rahou, Chiaravalle, Conti, Hurbin (1).

Le Bsep a bien négocié son déplacement piège à Anvers et peut désormais se concentrer sur la réception du leader Hoboken vendredi prochain, même si aux points perdus, Morlanwelz occupe la tête. En attendant, il fallait l’emporter à Anvers et les hommes de Rosario Persichetti ont accompli la mission.

Le coach déclarait : « On a dû prester dans une petite salle, étroite, et on savait que ça risquait d’être difficile pour nous. Mais on est bien entré dans le match si bien qu’on menait 0-2 à la 15e suite à des réalisations de De Bail et Jesus. Mais à quelques secondes de la fin, malgré un bel arrêt de Redivo, Anvers est revenu à 1-2. On n’a pas concrétisé nos nombreuses situations devant le but tandis qu’eux ont transformé leur seule possibilité réelle. On a repris la seconde période de la bonne manière puisque Jesus a fait 1-3, mais ils ont réduit l’écart dans la foulée suite à un ballon que mes joueurs croyaient sorti. Anvers a alors poussé pour revenir mais Redivo était bien entre ses perches et a tout sorti durant ce moment difficile. Ensuite, à partir de la 30e, nos adversaires ont lâché du lest et Jesus deux fois, S. Canaris par deux fois aussi et Betinho ont fait monter le score à 2-8 en six minutes. Les Anversois ont encore réduit le score mais notre espoir Hurbin a fixé le score final suite à une talonnade de Betinho à la 40e. C’était une victoire de l’expérience et de la maturité, on a déroulé pendant une grande partie du match et quand il faut souffrir, on a souffert et attendu l’ouverture. Place maintenant aux deux chocs de ce premier tour qu’on va préparer sereinement. »