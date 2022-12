Futsal (N2A Ligue) | Le RSC La Louvière, déforcé, n’a rien pu faire chez le leader: «On a été très mal payé»

OASIS SAINT-JOSSE 6 RSC LA LOUVIERE 2 La compo : J. Meurée, Sera (1), Lacroix (1), Y. Meurée, Dicara, Ciulla, Cannone.

Il n’y a pas eu de miracle pour les fusionnés vendredi soir chez le leader autoritaire de la série. Les Louviérois, trop déforcés, ont pourtant fait illusion durant une bonne partie de la rencontre comme l’expliquait Lorenzo Lepori : « C’est avec un effectif vraiment réduit que nous sommes allés donner la réplique à l’ogre de la série. Mais nous n’avons pas livré un mauvais match puisqu’on avait réussi à prendre l’avance à 0-1. Malgré notre bon positionnement et de belles dispositions dans le jeu, Oasis a égalisé avant la mi-temps. Sur la remise en jeu, On a développé une belle action conclue par Sera (1-2). On a alors manqué plusieurs occasions de faire le break et bien évidemment, cela s’est payé cash. Notre hôte a d’abord égalisé avant de passer devant. L’équipe a lors tenté le tout pour le tout pour parvenir à inscrire le but égalisateur mais l’arbitrage pas trop en notre faveur a empêché que nous revenions à la marque. On a finalement craqué en concédant deux neuf mètres qui nous ont été fatals. On a été très mal payé par rapport à la prestation que nous avons fournie et on aurait pu assister à un match différent si on avait concrétisé toutes nos possibilités. »