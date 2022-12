Futsal (N3 Ligue) | Le Blampain Braine très solide, Manage bat le deuxième, le RP Morlanwelz sur sa lancée

Nationale 3A

BLAMPAIN BRAINE – CDJ ANDERLECHT 4-3

On a eu droit à une belle rencontre entre les deux leaders de la série ce vendredi soir au Champ de la Lune. En effet, les Brainois ont proposé une belle partition pour venir à bout d’une équipe bruxelloise volontaire et technique mais peu réaliste devant le but. Dès la 2e, Braine passait à l’offensive via un tir de Flament, suivi d’un autre de Simon bien repoussé par le gardien. Durant les cinq premières minutes, Anderlecht faisait tourner le ballon, sans réel danger tandis que les contres des locaux étaient mal ajustés comme à la 6e où Fossoul loupait le coche de peu mais deux minutes plus tard, il interceptait un ballon au milieu de terrain pour aller ouvrir la marque. À la 11e, Lauro intervenait enfin sur le premier essai relativement dangereux des Bruxellois. Sur une splendide ouverture de Fares vers Fossoul, celui-ci voyait son envoi une nouvelle fois contré par le gardien adverse. Et ce qui devait arriver arriva, Anderlecht égalisait à la 14e suite à une faute non sifflée. Mais deux minutes plus tard, Lacroix servait l’intenable Fossoul qui envoyait un missile dans la lucarne (2-1). Àla 23e, une combinaison en un temps Hiroux – Fares – Flament était conclue victorieusement par ce dernier. Juste avant la pause, Fossoul se créait une dernière occasion mais le score restait en l’état, 3-1. En seconde période, il fallait attendre la 28e pour voir Simon effectuer un solo et conclure son action par un tir sur le poteau. Le match devenait plus tendu et les fautes de plus en plus flagrantes. À la 30e, Lauro détournait de sa lucarne un splendide tir adverse. Braine continuait à sortir sur des contres rapides mais butait à chaque fois sur un gardien bien présent ou à nouveau sur le poteau via Simon. Du coup, les Brainois se faisaient surprendre à la 43e sur une récupération anodine adverse (3-2). Les locaux concédaient une cinquième faute à cinq minutes de la fin et devaient gérer la situation jusqu’au coup de sifflet final, surtout qu’Anderlecht passait en gardien volant. Mais l’omniprésent Fossoul interceptait une relance et s’en allait marquer dans le but vide le 4-2. À une minute de la fin, Vanden Borre déviait malencontreusement une frappe non cadrée dans son but (4-3) alors que sur le buzzer, le gardien anderlechtois était proche d’égaliser. Mais la victoire amplement méritée restait dans les mains des Brainois qui restaient ainsi en tête de la série mais avec deux matchs de plus que leurs adversaires.

Le coach Jean-Sébastien Benoit était ravi de la prestation des siens et disait : « On les a bien attendus pour partir en contre et je pense que notre victoire est méritée. On aurait sans doute pu, et dû, se mettre à l’abri plus tôt tant on s’est créé des possibilités en contre mais leur gardien a aussi fait du bon boulot. » De son côté, le héros de la soirée Gabriel Fossoul était ravi : « On a gagné, j’ai inscrit trois buts et je me suis donné à fond pour l’équipe. On forme un groupe solidaire où tout le monde s’arrache tant offensivement que défensivement. On est en tête, on pratique un bon jeu et j’espère qu’on continuera de la sorte. »

La compo : Lauro, Marra, Fossoul (3), Flament (1), E. Simon, Fares, Vandenborre, Hiroux.

Nationale 3B

TORDOIR GALACTICOS MANAGE – FLORENNES UNITED 5-4

Les Manageois sont sortis vainqueurs du match au sommet face au second et reprennent la tête du classement aux points perdus ex aequo avec Pont-de-Loup, vainqueur difficile de M-S-M Futsal (5-4). Même si ce ne fut pas simple, Larry Greco était content que son équipe ait réagi après une passe difficile. Il disait : « C’était un match particulier ce soir, face à une équipe où règne une bonne entente et qui possède de bons frappeurs mais j’ai trouvé leur jeu bizarre. Après les dix premières minutes, je me disais que ça allait être facile mais c’est tout le contraire qui s’est produit. On a ouvert le score, ils ont égalisé à nouveau sur un penalty. Sur une superbe phase, on était parvenu à faire 2-1 mais sur un coup franc, ils ont remis les pendules à zéro, puis ont pris l’avance avant la pause (2-3). Ils ont entamé la seconde période bien regroupés et on a eu beaucoup de mal à les contourner. On est revenu à 3-3 mais ils menaient 3-4 à quelques minutes de la fin. On a dû cravacher pour revenir puis passer devant en toute fin de match. Je suis très content du caractère et de la volonté affichés par mes joueurs. On pourra préparer le match de gala en coupe à Ag Jun LL dans la sérénité. »

La compo : Dezomberg, Laï, Greco, Arcoly (2), Wauters, Leclercq (1), Antore (1), Maiorano (1), Poppe, Vander Linden.

RIVER PLATE MORLANWELZ – HELLAS THULIN 7-3

Les Normaliens, auteurs d’un 7/10 lors des cinq derniers matchs, se replacent au sein du ventre mou de la série et prennent leurs distances sur les relégables. Michele Crupi, le joueur entraîneur, était ravi de la tournure des événements actuels : « Malgré les absences de Cervilleri, Busacca et Salhi, on a réussi à empocher les deux points. », avouait Michele. « Nous avons offert un gros match du début à la fin, une prestation pareille, voire un peu meilleure, à celle de vendredi dernier. Je ne pouvais qu’être fier de tous mes gars, sans exception. Notre bloc défensif était très solide, on a remporté tous les duels et les seconds ballons, franchement, il ne pouvait rien nous arriver. On aimerait pouvoir conclure l’année avec deux victoires et tout serait parfait. »

La compo : Antoniazzi, Colavita (3), Ciccotelli (2), Tonel (1), Djemmal (1), Crupi, Flamecourt.

MS JEMEPPE – LATINO CALCIO LA HESTRE 5-0 fft

Le Latino Calcio, qui devait se déplacer en effectif réduit, a malheureusement dû renoncer à la dernière minute car plusieurs joueurs étaient malades selon Valentin Debauque.

FUTSAL PIETON – GIBO ROSELIES 7-3

Piéton cède sa peu envieuse lanterne rouge à son hôte du soir et décroche par la même occasion sa première victoire de la saison.

HAINE-ST-PIERRE CITY – BORUSSIA LOYERS 6-11

Pas de seconde victoire de rang pour les Pierrots défaits sèchement par Loyers.