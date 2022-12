«Toujours là pour toi»: la saison 2 dévoile les raisons de la brouille entre Kate et Tully

C’était une des suites les plus attendues du mois de décembre, les nouveaux épisodes de « Toujours là pour toi » ont été dévoilés la semaine dernière sur Netflix. Malgré un accueil critique très timide en février 2021, le joli drame qui retraçait l’histoire d’amitié de Kate et de Tully avait rapidement trouvé son public. L’attente aura finalement été plutôt longue pour ces fans, d’autant que la première saison qui s’était achevée sur une terrible révélation. En effet, au fil des séquences déroulées sur différentes temporalités, on avait découvert que le lien qui unissait les deux jeunes femmes avait fini par être brisé. Pire encore, ce sont les actions de Tully qui a causé la rupture d’une amitié qui avait pourtant traversé les décennies.

La bonne nouvelle, c’est que Netflix ne s’est pas moqué de nous, et que la raison de la fameuse rupture est bien révélée dans les neuf premiers épisodes de la saison 2. On vous épargne les détails, afin d’éviter de gros spoilers, mais si on comprend la déception du personnage de Sarah Chalke, quant aux décisions de celui de Katherine Heigl, on la trouve quand même très dure avec son amie. Sur Twitter, c’est un véritable débat qui a éclaté entre les fans qui soutiennent la première, et ceux qui trouvent des circonstances atténuantes pour la seconde. Au final, tout le monde a réussi à se mettre d’accord sur le tourbillon d’émotion qu’évoquent ces nouveaux épisodes. « Cette deuxième saison surpasse la première », « Bon, j’ai fini la saison 2 de ‘Firefly Lane’, c’était trop bien et la fin m’a quand même fait mal au cœur », « J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans les deux derniers épisodes. » ont notamment souligné quelques twittos.