Ce que vous n’avez pas vu à la télé pendant Pays-Bas – Argentine: voici pourquoi les joueurs argentins ont chambré leurs adversaires après leur victoire (vidéo)

La photo a fait le tour des réseaux sociaux. À la fin de la séance de tirs au but pour départager l’Argentine et les Pays-Bas, les joueurs de l’Albiceleste ont cédé à l’émotion et ont célébré tout en regardant les joueurs néerlandais.

Si certains ont, suite à ce geste, dénoncé l’arrogance des Argentins à l’issue d’un match très tendu entre les deux équipes, Nicolas Otamendi a expliqué pourquoi il avait agi de la sorte après la rencontre. « J’ai célébré face à eux parce qu’il y avait un joueur des Pays-Bas qui, à chaque tir au but, venait et disait des choses à l’un de nos joueurs. La photo a été sortie de son contexte, et nous avons célébré en réponse à cela », a justifié le défenseur argentin.

Et ces joueurs néerlandais qui ont provoqué les tireurs argentins n’étaient visiblement autres que le double buteur Wout Weghorst et Denzel Dumfries, comme on peut le voir dans les images ci-dessous. Le dernier cité a d’ailleurs été exclu après la rencontre, après avoir écopé de deux cartons jaunes lors de la séance des tirs au but.