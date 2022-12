Walid Regragui aux anges après la qualification du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du monde: «Très heureux d’avoir écrit l’histoire pour l’Afrique»

Walid Regragui, l’entraîneur de l’équipe du Maroc, était ravi au micro de TF1 à l’issue de la rencontre qui a vu les Lions de l’Atlas prendre le meilleur sur le Portugal samedi en quart de finale de la Coupe du monde 2022. « J’avais dit aux gars avant le match qu’il fallait écrire l’histoire pour l’Afrique. Je suis très très heureux », a-t-il confié.

Arrivé sur la pointe des pieds à la tête de l’équipe en août dernier à la suite du limogeage de Vahid Halilhodzic, Walid Regragui a d’ores et déjà marqué l’histoire du ballon rond en Afrique. Après être devenu le premier entraîneur africain à se qualifier pour les quarts de finale d’un Mondial, l’entraîneur de 47 ans continue sur sa lancée en atteignant, cette fois les demi-finales, au terme d’un nouveau combat acharné contre les Portugais.

« On est encore tombé sur une grande équipe du Portugal. On a tiré au max, on a encore des mecs blessés. Ceux qui entrent se battent. Le groupe a un état d’esprit », a-t-il réagi encore après avoir dirigé sa 8e rencontre seulement comme sélectionneur du Maroc.

Comme contre l’Espagne, ses hommes ont fait preuve d’une énorme solidarité pour marquer un peu plus l’histoire de leur pays qui, tout auréolé de son premier quart ce samedi, abordera sa première demi-finale mercredi contre la France ou l’Angleterre sur le coup de 20h00 (heure belge). L’occasion de rentrer encore un peu plus dans les livres d’histoire.