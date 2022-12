Violent accident ce samedi soir sur l’A17, à hauteur d’Estaimpuis: une personne décède dans l’accident

L’accident s’est produit entre les sorties 2 et 3 de l’autoroute A17, juste avant la sortie 2, en direction de Pecq et Estaimpuis. Un des véhicules s’est en effet retrouvé sur le flanc gauche, côté conducteur, après avoir percuté un poteau électrique. Malheureusement, la seule personne présente dans ce véhicule a perdu la vie. Dans l’autre véhicule, deux passagers sont recensés, et une personne légèrement blessée a été transportée à l’hôpital.

Les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues.