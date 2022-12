Alerte météo sur la Belgique: c’est pire que prévu, l’IRM étend son avertissement, prudence sur les routes!

Un temps concentré sur l’ouest du pays, l’alerte de l’IRM a été étendue sur pratiquement tout le pays en soirée. « Ce soir et cette nuit, le gel au sol sera répandu. Surtout sur l’ouest et le nord-ouest du pays, on prévoit un risque de plaques de givre et de glace et quelques averses de neige par endroits. Au sud du sillon Sambre et Meuse, du brouillard givrant pourra rendre les routes localement glissantes. Ailleurs aussi, le gel sera présent et des plaques de givre ou de glace seront plus localisées », explique l’Institut.

L’avertissement sera actif jusque ce dimanche 11h du matin et se combine avec une autre alerte, au brouillard cette fois. « Ce soir et cette nuit, du brouillard givrant se reformera à nouveau au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs aussi, des brouillards givrants pourront se former mais de manière plus localisés », précise l’IRM qui maintient cet avertissement jusque 8h !