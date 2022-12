«On ne peut pas sous-estimer le meilleur joueur du monde»: l’entourage de Cristiano Ronaldo allume l’entraîneur du Portugal Fernando Santos

Le parcours du Portugal dans cette Coupe du monde s’est arrêté au stade des quarts de finale. Ce match face au Maroc, Cristiano Ronaldo l’a débuté sur le banc, comme lors du 8e contre la Suisse. Il est monté au jeu à la 51e minute, mais n’a pas su renverser la vapeur. Reste que cette décision de confier un rôle de remplaçant à CR7 ne plaît pas du tout à son entourage, qui l’a fait savoir de manière très virulente sur les réseaux sociaux.

« Aujourd’hui ton ami et entraîneur a mal décidé », écrit Georgina, la compagne de Ronaldo. « Cet ami pour qui tu as eu beaucoup de mots de respect et d’admiration. Le même, lorsque tu es entré sur le terrain, a vu que le match avait changé, mais il était trop tard. On ne peut pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, son arme la plus dangereuse. Et on ne peut pas non plus défendre quelqu’un qui ne le mérite pas. La vie nous enseigne des leçons. Aujourd’hui on perd et on apprend. »

L’une des soeur du joueur portugais, Elma, n’est pas restée muette non plus, partageant sur son compte Instagram des publications d’autres internautes fustigeant le choix de l’entraîneur Fernando Santos. « Il a tué l’homme, il a tué la Seleçao, il a tué une nation ! », peut-on lire sur l’une d’elle. « Il nous manquera beaucoup. #FernandoSantosOut . »