Euro Hockey Indoor: la soupe à la grimace pour les Indoor Red Lions, battus 3-2 par la Suisse

Au moment d’aborder leur 5e et ultime rencontre de poule du Championnat d’Europe, les joueurs belges étaient bien conscients que même s’ils pouvaient se contenter d’un partage face à la Suisse pour valider leur ticket pour la petite finale du tournoi, il n’était pas stratégique voire intelligent de viser un tel résultat. C’était donc bien un second succès que les protégés de Maxime Bergez voulaient engranger avant d’affronter les Pays-Bas, ce dimanche, pour une médaille de bronze. Mais pour atteindre le dernier carré qui constituait bel et bien leur premier objectif dans cet Euro, les Belges allaient devoir encore augmenter leur niveau de jeu d’un cran ou 2 par rapport à leur première sortie du jour face à la République tchèque (victoire 3-2). Avec une prestation qui a juste obtenu la moyenne mais qui a permis à l’équipe de rester dans la course.

Face à la Suisse, Max Plennevaux, toujours en délicatesse avec sa cheville (entorse), et ses partenaires essayaient de prendre la rencontre en main pour éviter que leurs adversaires ne prennent confiance et surtout, l’ascendant dans les échanges. Mais alors qu’ils obtenaient les occasions les plus franches et 2 p.c. dans ce premier quart, ce sont bien leurs adversaires qui viraient avec un but d’avance après 10 minutes de jeu. La suite n’était guère plus enthousiasmante, avec beaucoup trop d’imprécisions, même si le jeune Mallory Magnant est tout de même parvenu à égaliser à la 17e minute. Le partage à la pause était logique.

Pas suffisamment d’énergie ni de réalisme

Mais la seconde période ne démarrait pas de manière idéale puisque les Red Lions encaissaient un stroke après seulement 45 secondes de jeu. Et c’était même la douche froide 6 minutes plus tard quand les Suisses prenaient un avantage de 2 buts après que les Belges ont, à nouveau, obtenu de belles possibilités de marquer. À 5’15’’ de la fin de la rencontre, Maxime Bergez décidait de retirer son gardien pour forcer un retour au score avec 6 hommes dans le jeu. Un choix qui portait ses fruits puisque Philippe Simar inscrivait son 13e but du tournoi et redonnait espoir aux Lions à 140 secondes de la fin de la partie. Mais le gardien suisse était héroïque en fin de partie et il permettait à son équipe de remporter le duel et de dépasser la Belgique au classement pour finir à la 4e place au classement.

« Nous avons eu du mal à nous réveiller et dès l’entame de partie, nous n’avons pas trouvé les solutions », regrettait Dylan Englebert, totalement dépité, au coup de sifflet final. « Nous avons pourtant obtenu les occasions mais nous ne sommes pas parvenus à marquer pour égaliser. Nous sommes restés sur le même type d’énergie qu’en première période. Je ne comprends pas ce qui nous est arrivé. C’est terriblement frustrant de devoir disputer ce match pour la 5e place. Nous ne méritons pas cela. Notre objectif dans cet Euro était bien de jouer pour médaille et je pense que vu notre première journée, nous avons démontré que nous pouvions y arriver. Mais malheureusement, cela n’a pas tourné pour nous. Demain, nous devrons démontrer que nous n’avons rien à faire dans ce match en remportant une large victoire mais surtout en soignant la manière. »

Ce dimanche (11h00), les Indoor Red Lions retrouveront donc la République tchèque pour terminer cet Euro sur une note positive. Mais cette défaite, la 3e du tournoi, face à la Suisse était à l’image des 3 dernières rencontres disputées à Hambourg. Pas suffisamment constantes, lucides, appliquées et réalistes. Il reste donc encore pas mal de pain sur la planche aux joueurs belges s’ils veulent rejoindre définitivement le gratin du hockey européen.