Vouvray: un vin pour les fromages

Rien n’a changé et cette spécificité géographique et géologique constitue toujours l’un des atouts qui caractérisent les vins de cette petite appellation que l’on ferait bien de redécouvrir. Dans la mémoire olfactive, Vouvray c’est avant tout des bulles, puis des blancs demi-secs voire moelleux (qu’on n’aime plus trop aujourd’hui) et enfin des blancs tranquilles dont on apprécie l’élégance. Il est urgent de revoir ces clichés. À table notamment et, surprise (?), en mariage avec des fromages.

C’est Saint-Martin, fondateur de l’Abbaye de Marmoutier, qui, dit la légende, planta les premiers ceps de vigne à Vouvray. Nous sommes en 372 dans le Val de Loire. Une région à présent classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Le vieux vignoble (2000 hectares) accepte le tuffeau, l’argile et le silex. Étagé sur plusieurs niveaux, il hésite entre climats continental et océanique et bénéficie de l’influence des deux. Le seigneur de la vigne ici est le chenin, cépage unique, résilient et résistant qui se prête à toutes les interprétations. Sa renommée, Vouvray la doit notamment aux rois de France qui séjournaient régulièrement dans leurs châteaux de Touraine (Tours est à dix kilomètres de Vouvray). Ils appréciaient le vin et le firent savoir… C’est par la Loire que les vins furent transportés jusqu’à la fin du 19e. Et c’est grâce aux courtiers hollandais que le Nord de l’Europe apprit à les connaître. La Belgique est un marché important pour tous les vins de Loire en général et pour le Vouvray en particulier. À telle enseigne que nous représentons toujours le troisième marché à l’exportation, après le Royaume-Uni et les États-Unis.