Caudalie à Liège: à suivre de (très) près

Avec son armoire à vins qui jouxte la cuisine et défie le bar ; le bois blond du mobilier qui répond aux touches anthracite des sièges et luminaires.

Sa technique est maîtrisée, au service de produits choisis avec discernement et mis en assiette dans de réjouissantes compositions qui se gardent de toute confusion. Le tartare de Saint-Jacques est fustigé par des touches de pomme, de concombre et d’aguachile (le ceviche mexicain pour le dire vite). L’aiglefin à l’unilatérale accepte un beurre blanc dont on se régale à la cuillère, avec une étonnante déclinaison de chou-fleur et la subtilité légèrement lactée de la noisette.