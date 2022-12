Bonne nouvelle pour le football féminin en Belgique: l’Union belge a atteint le cap des 50.000 joueuses affiliées

C’est une jeune fille de 12 ans, habitant dans la région de Verviers, qui permet d’atteindre cette barre symbolique. Inscrite au RFC Goe, Louisa Degey a reçu une plaque commémorative officielle.

« Le nombre de joueuses de football augmente continuellement depuis 2019 au rythme de 10 % par an, soit quelque 4.000 joueuses supplémentaires par saison », indique l’URBSFA dont l’objectif est d’arriver à 5.000 joueuses supplémentaires par an. L’Union belge a lancé il y a trois ans le plan d’action « The World At Our Feet » pour dynamiser le football féminin en Belgique. En août 2019, le pays comptait 38.500 joueuses (filles et dames).