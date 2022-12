Affaire du greffier wallon: Jean-Claude Marcourt muet, Sophie Pécriaux s’explique

Le Parlement wallon est au cœur de l’actualité depuis l’écartement de son greffier, Frédéric Janssens, suite à une plainte déposée contre lui par un membre du personnel. Depuis, plusieurs employés dénoncent un véritable régime de la terreur. Mais pas seulement : s’il tenait manifestement ses troupes à la baguette, il n’aurait pas hésité à s’affranchir des règles lorsqu’il s’agissait de lui-même. Nos confrères du Soir ont notamment dénoncé ce mercredi des déplacements à l’étranger dans des établissements de luxe pour des budgets exorbitants, dont celui à Dubaï à l’occasion de l’exposition universelle, du 11 au 15 novembre 2021. Billets d’avion en classe business à 4.200 €, hôtel à près de 600 € la nuit, guide touristique à 3.400 €… Au total, le voyage aurait coûté dans les alentours de 20.000 € pour… deux personnes, le greffier et le président du Parlement, le socialiste liégeois Jean-Claude Marcourt.

Vendredi, le président du PS, Paul Magnette, a souhaité la démission de l’ensemble du Bureau du Parlement, chargé notamment de contrôler les agissements du greffier. Bureau composé du président Jean-Claude Marcourt (PS), des vice-présidents Jacqueline Galant (MR) et Manu Disabato (ECOLO) et de deux secrétaires Sybille de Coster-Bauchau (MR) et Sophie Pécriaux (PS). Cette dernière est, actuellement, la seule à avoir suivi la recommandation de Paul Magnette. La Binchoise d’origine, conseillère communale à Seneffe et députée wallonne a effectivement démissionné de son poste de secrétaire.

Sophie Pécriaux, comme les autres membres du Bureau, était invitée à prendre part au voyage à Dubaï. Elle a décidé de ne pas s’y rendre Pourtant, elle souligne l’importance de cet événement : « Ces expositions sont de grandes manifestations économiques et culturelles qui permettent aux pays qui y sont représentés de créer des contacts et de valoriser des échanges. J’ai d’ailleurs, précédemment participé à la délégation qui s’était rendue à Milan, » explique-t-elle. « Toutefois, concernant le pays organisateur, le lieu, ainsi que la politique menée, notamment vis-à-vis des femmes, des droits humains et du climat, n’étaient pas en phase avec mes valeurs personnelles. »

Le Bureau dans le noir Quant aux coûts, elle reste prudente. « J’ai pris connaissance de ces montants dans la presse. Il est impossible, aujourd’hui, d’interroger M. Janssens, mais les services du Greffe sont actuellement occupés à collecter les informations financières. Concernant le guide touristique, il nous a été précisé qu’il s’agissait d’une personne qui a pris en charge l’exécution complète du déplacement. Le greffier et le président ont en deux jours visités plus de 20 pavillons, ce qui a nécessité une coordination importante et professionnelle. » Quant au caractère du greffier, Sophie Pécriaux dit avoir toujours entretenu des relations strictement professionnelles avec lui. Mais elle se dit aussi consciente du problème pour avoir entendu plusieurs membres du personnel s’en plaindre.