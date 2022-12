Victoire historique du Maroc: retenons juste l’ambiance bon enfant des supporters

Une fois la rencontre terminée, des cris de joie se sont fait entendre et une pluie de feux d’artifice a accompagné cet exploit de l’équipe marocaine dans le quartier Lemonnier.

Des célébrations qui se déroulaient dans le calme et dans une ambiance bon enfant… avant de prendre une tournure différente en fin de soirée. De premières confrontations se sont ainsi produites entre de pseudo-supporters et la police. Des gaz lacrymogènes ont été tirés sur la Petite ceinture pour disperser la foule. Des émeutiers ont provoqué des dégâts ici et là. Mais les débordements ont été limités.