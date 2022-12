Coupe du monde: des Bleus chahutés mais qualifiés

La France est décidément insubmersible dans cette Coupe du monde. Malgré un but encaissé par match, les Bleus s’en sont encore sortis et se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde en éliminant l’Angleterre dans un match plaisant et au suspense intense (1-2). Menant puis rejointe, elle a trouvé les ressources pour repasser devant grâce à un nouveau but d’un Olivier Giroud définitivement décisif dans ce Mondial et auteur de son 53e but en sélection lui permettant de s’isoler en tant que recordman national. Les supporters français les plus superstitieux auront sans doute été rassurés en se disant que la France a gagné les 11 derniers matches de Coupe du monde dans lesquels elle a ouvert le score, son dernier échec remontant à la finale de 2006, et sa célèbre issue aux tirs au but en faveur du rival historique italien. Un autre rival international se dressait face aux hommes de Didier Deschamps pour ce quart de finale : l’Angleterre.

Un choc très attendu dont l’avant-match avait été abreuvé de teasings clamant que l’enjeu du match dépendrait du duel opposant Kyle Walker à Kylian Mbappé dans l’un des couloirs. C’était oublier un peu vite qu’un autre duel rythmerait la partie de l’autre côté du terrain : celui entre les deux capitaines Harry Kane et Hugo Lloris. L’attaquant anglais et le gardien français, équipiers à Tottenham et amis dans la vie, se sont rendus coup pour coup durant la partie. C’est d’abord Lloris qui s’est illustré, lui qui a été aligné pour la 143e fois avec l’équipe de France et qui est devenu par la même occasion seul recordman de sélections pour les Bleus, battant ainsi la performance qui était jusque-là la propriété de Lilian Thuram. Deux belles interventions face à un joueur qu’il connaît évidemment très bien en première période avant d’en sortir une troisième après la reprise qui permettait alors aux Bleus de garder un avantage acquis dès la 17e minute. C’est à ce moment qu’Aurélien Tchouaméni avait marqué d’une frappe lointaine qui n’était pas sans rappeler celle de Paul Pogba lors de la finale de 2018.