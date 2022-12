Coupe du monde: Messi peut encore marquer l’Histoire

Si toutes les images de cette rencontre ne peuvent pas servir d’exemple pour les plus jeunes supporters, et seront analysées par la FIFA qui a ouvert une procédure, force est de constater qu’elles auront apporté un vent de fraîcheur dans une Coupe du monde plutôt soporifique. Fini les matches stériles, rythmés par des calculs tactiques sans saveur pour les fans neutres, ceux qui ont démarré leur passion pour leur ballon rond lors d’un contact rugueux, un tacle trop appuyé ou un duel dit d’hommes.

Si Lautaro Martinez convertit son penalty, il propulse l’Argentine en demi-finale. Quatre joueurs hollandais décident de le provoquer, avec l’espoir de le déstabiliser dans les derniers mètres qui le séparent du moment fatidique. Au moment de lui céder le ballon, le dernier rempart batave lui adresse quelques mots qui resteront insuffisants puisque l’attaquant de l’Inter décoche une frappe imparable et fait exulter tout un pays. Dans le rond central, ses partenaires narguent leurs victimes, de quoi donner lieu à de nouvelles échauffourées aux relents de testostérone.

Quand le football en revient aux bases, il déchaîne les passions et les Argentins l’ont compris depuis l’entame du tournoi. Cynique, la bande à Lionel Scaloni pose 10 salopards sur le terrain avec, au cœur du jeu, un numéro 10 à l’ancienne.

Un petit gars qui a changé le monde du foot depuis des décennies tant sa classe transpire dans chacune de ses actions. Une « Pulga » qui ne ressemble en rien au joueur qui traîne son spleen sur les terrains de Ligue 1 avec la vareuse du PSG sur les épaules et qui est en train de sortir un tournoi à son image, à savoir renversant.

Au moment de quitter le terrain après la qualification de ses couleurs, Lionel Messi demande au staff des Pays-Bas de moins parler. Un geste critiqué mais qui prouve qu’il vaut mieux s’en tenir à ses pieds plutôt qu’aux grandes déclarations. Si Louis Van Gaal a perdu son pari, alors « qu’il avait préparé la séance des penalties depuis plus d’un an », c’est tout simplement parce qu’il est tombé sur un adversaire à la limite de la rugosité, mais solidaire et porté par son amour de la nation. Une rage dans le corps qui pourrait permettre à « Léo » de soulever le dernier trophée absent de son immense armoire. Pour encore marquer davantage une Histoire aussi belle qu’intense…