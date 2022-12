Le pire évité près de Dinant: un camion à contresens sur la N97

Au cours des 18 derniers mois, 136 alertes de véhicules fantômes ont été signalées par Coyote et confirmées par la police. Certains de ces véhicules ont d’ailleurs été interceptés. Dans tous les cas, aucun accident mortel n’a été à déplorer. « Même si nous avons réussi à sauver rien qu’une vie, notre mission est remplie », poursuit Vincent Hébert, « Nous connaissons tous la dangerosité de telles situations et ce qu’elles peuvent engendrer comme conséquences tragiques. C’est pourquoi nous continuerons à promouvoir ce type de collaboration. Les chiffres démontrent que nous avons sans doute contribué à épargner une bonne dizaine de vies sur nos routes cette dernière année, uniquement grâce à cette initiative », souligne le responsable de Coyote Belgique.

Ce lundi 14 novembre sur le coup de 20h05, un camion remonte à contresens la N97 à Anseremme, une 2X2 bandes en direction de Ciney. Quatre jours plus tard, le 18 novembre à 23h06, un véhicule prend lui à contresens la bande d’arrêt d’urgence à Blegny (Liège) sur l’E40 vers Bruxelles. À chaque fois, l’alerte a été donnée au Centre Perex via la communauté Coyote. « Le signalement en temps réel de ces deux cas, aussi dangereux soit-il, n’a engendré aucun accident, aucun blessé ou pire encore aucun mort. C’est bien là le principal », commente Vincent Hébert, directeur de Coyote.

La collaboration entre Coyote et les autorités a débuté en 2016. Via une interface, les usagers de l’assistant d’aide à la conduite signalent un véhicule à contresens. Un gyrophare se déclenche à Perex. L’endroit précis est localisé. Les policiers peuvent réagir immédiatement tandis que l’information est diffusée à la radio.

Rarissime

Les poids lourds dans le mauvais sens sont rarissimes. L’Agence wallonne pour la sécurité routière a répertorié un accident de ce type en 2005 et un autre en 2009. Par contre, les sinistres avec des camionnettes à contresens sont un peu plus fréquents : sept entre 2006 et 2021. Ce sont les automobilistes qui sont les plus concernés (88 % des sinistres) : 46 accidents entre 2012 et 2021. Le bilan de la décennie écoulée s’élève à 18 tués, 28 blessés graves et 82 blessés légers en Wallonie.