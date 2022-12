«Les Belges du bout du monde»: cap sur les Seychelles, au cœur de l’océan Indien

En cette période de mousson, il pleut juste une demi heure par jour et il fait 25 à 30 degrés, sur terre comme dans l’eau ! Bref, le jardin d’Eden… Après avoir bouclé trois courses autour du monde avec Éric Tabarly sur le fameux Côte d’Or, le skippeur Luc Heymans a jeté l’ancre à Victoria, la plus petite capitale de la planète, sur l’île de Mahé. Ce vieux loup de mer m’accueille à bord de son catamaran le Lone Star, un magnifique bateau de 26 mètres avec lequel il propose des croisières à la carte, originales et uniques alliant plaisirs des sports nautiques et découverte de la nature. Pour notre émission, il a conçu un voyage de 8 jours vers les Amirantes et quelques autres îles de l’archipel, luxuriantes et bordées de sable clair, aux eaux cristallines et coraux multicolores, des endroits sublimes, sanctuaires d’une faune endémique.

Étonnantes tortues Luc me présente son épouse Annabelle, volontaire auprès de la Marine Conservation Society. Je tombe bien, c’est la période de reproduction des tortues de mer. Et pas n’importe lesquelles, les fameuses tortues imbriquées. Le parcours de ces tortues est fascinant. Elles viennent enterrer leurs œufs sur la plage même où elles ont vu le jour un demi-siècle plus tôt. Sans GPS, après avoir parcouru des milliers de kilomètres dans l’océan, elles retrouvent instinctivement l’endroit précis où elles ont brisé leurs coquilles et où elles ont fait leurs premiers pas avant de s’enfoncer dans les profondeurs marines. Ce mystère me laisse béat d’admiration.