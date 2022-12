Coupe du monde: un journaliste star décède en plein match

« Je m’appelle Eric Wahl. Je suis le frère de Grant Wahl. Je suis gay et c’est la raison pour laquelle il a porté le t-shirt arc-en-ciel à la Coupe du monde. Mon frère était en bonne santé. Il m’avait dit qu’il avait été menacé. Je suis persuadé que mon frère n’est pas mort comme on le dit, mais qu’il a été assassiné. J’ai tellement de peine. » Une déclaration choc, sur les réseaux sociaux, du frère du journaliste américain qui interpelle.

Après sa détention, le journaliste vedette avait continué son boulot sur place, mais se sentait fatigué, comme il l’avait fait savoir sur ses réseaux. « Mon corps finit par me lâcher. Trois semaines avec peu de sommeil, beaucoup de stress et de travail peut avoir cet effet sur vous (…) J’ai pu sentir le haut de ma poitrine supporter un nouveau niveau de pression et d’inconfort », écrivait-il. Il s’était rendu dans une clinique du centre des médias au Qatar où « ils ont dit que j’avais probablement une bronchite », mais une prise d’antibiotiques et un sirop antitussif plus loin et Grant Wahl n’allait toujours pas mieux. Jusqu’à ce samedi fatidique où il s’est senti mal, vers la fin du match. « Il a immédiatement reçu un traitement médical d’urgence, qui s’est poursuivi lors de son transfert en ambulance vers l’hôpital général Hamad », a précisé un porte-parole du Comité suprême d’organisation. Une version que conteste le frère du défunt.