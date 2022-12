Temps sec mais avec du brouillard givrant en certaines régions ou averses de neige isolées: la météo région par région

Les maxima varieront entre 0 et -3ºC en haute Ardenne et +2 ou +3ºC en Flandre. Le vent sera faible à modéré de sud.

« Ce matin, il y a toujours un risque de quelques plaques de givre et de glace et quelques petites averses de neige par endroits. Au sud du sillon Sambre et Meuse, du brouillard givrant pourra rendre les routes localement glissantes. Du brouillard givrant restera possible au sud du sillon Sambre et Meuse. », indique l’IRM.

Conditions glissantes

Brouillard

Dimanche

Aujourd’hui la nébulosité sera d’abord abondante avec du brouillard givrant dans certaines régions. Dans le courant de la journée, quelques éclaircies pourront se développer par endroits. Quelques averses de neige pourront se manifester de manière isolée mais le temps restera souvent sec. Les maxima varieront entre -3 degrés en haute Ardenne et +2 ou +3 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré de sud.

Ce soir

La nuit de dimanche à lundi sera partiellement nuageuse avec par endroits de larges éclaircies. Quelques averses de neige isolées resteront encore possibles en début de nuit, puis le temps redeviendra rapidement sec sur tout le territoire.