«Une blague», «match cauchemardesque»: fans et consultants anglais pestent contre l’arbitre après la défaite de l’Angleterre contre la France

La France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 après sa victoire (2-1) contre les Anglais. Un match non sans polémique car le premier but français, aurait pu être annulé. Une action litigieuse qui est pointée du doigt en Angleterre.

Plusieurs consultants et fans anglais ont crié au scandale après la défaite des Three Lions. Juste avant l’ouverture du score d’Aurélien Tchouameni, Dayot Upamecano semble faire faute sur Bukayo Saka. Un contact analysé par le VAR. Le but est finalement resté valable, au grand désespoir des fans anglais.

Gary Neville s’est emporté contre l’arbitre : « Il a réalisé un match absolument cauchemardesque. Une blague d’arbitre. Je ne dis pas que c’était entièrement dû à la défaite de l’Angleterre – les gens diront que ce sont des excuses – mais c’est juste un mauvais arbitre, très mauvais.

Lee Sharpe, ancien international anglais, partage l’avis de Neville : « L’arbitre était un peu partial. »

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans anglais ont également crié au scandale. À tel point qu’un fan, a modifié la page Wikipédia de l’arbitre de la rencontre. On peut lire ceci sur la page Wiki de l’arbitre brésilien : « Wilton Sampaio est un arbitre français de football qui a perdu son chien-guide. Merci de ramener le chien si vous le retrouvez, il a un match à arbitrer. »

Gareth Southgate, sélectionneur anglais, était plutôt mesuré dans ses propos, et a joué fair-play : « Inutile que j’entre là-dedans. Je préfère parler de nos joueurs. Félicitations à la France. Ils savent qu’ils ont joué un match d’enfer. Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de plus. »