«Cruelle», «manque de chance»: la presse anglaise revient sur l’élimination de l’Angleterre en Coupe du monde

Eliminée en quart de finale par la France, l’Angleterre a le goût amer de la défaite. La presse anglaise est revenue en long et en large sur cette élimination mais également sur la réaction de Kylian Mbappé sur le penalty raté d’Harry Kane.

« L’Angleterre a fait jeu égal avec la France » écrit le Guardian. Le journal analyse comme ceci : « Ils ont créé suffisamment d’occasions après un début hésitant. Il y avait assez d’agressivité dans l’équipe, qui a largement contrôlé Kylian Mbappé. Lorsque Rashford a tiré ce coup franc à côté du but, l’Angleterre a compris que c’était une occasion manquée. Kane semblait brisé, comme tous ceux qui portaient les couleurs de l’Angleterre. »

« Le football est un jeu cruel », constate le Daily Mail. « Nous savions d’avance que les détails feraient la différence. Le penalty manqué a décidé de ce match. » explique ensuite le tabloïd. Le rire de Kylian Mbappé après le penalty raté de Kane, a été également épinglé : « Tous les écrans de télévision ont montré comment il s’est mis à rire de manière exubérante après que le ballon est passé au-dessus de la barre. Impitoyable. »

The Independent affirme que l’Angleterre a manqué de chance. « L’équipe de Gareth Southgate n’a pas été dominée au milieu de terrain. L’Angleterre était peut-être la meilleure équipe, avec quelques belles occasions. Les joueurs n’ont pas eu beaucoup de chance. Beaucoup seront durs avec l’arbitre. Ses décisions n’étaient pas en notre faveur. L’Angleterre peut s’accrocher au fait qu’elle était meilleure que la France, mais la réalité est qu’elle a de nouveau été éliminée en quart de finale. »

De son côté, la BBC reste quelque peu positive : « Nous avons été la meilleure équipe pendant un long moment. Kane avait une dernière chance d’entrer dans l’histoire, mais son penalty passait au-dessus. Il y a peu de choses à reprocher à Southgate et aux joueurs. Ils étaient supérieurs, mais cela rend le fait de ne pas perdre encore plus douloureux. La route vers la première finale de la Coupe du monde depuis 1966 aurait pu être ouverte après cela. L’Angleterre doit rentrer chez elle un tour plus tôt qu’il y a quatre ans, mais elle a tenu plus de promesses. »