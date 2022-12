«Renversant», «le retour de la force bleue»: la presse française rêve d’un nouveau sacre en Coupe du monde

La France s’est hissée en demi-finale de la Coupe du monde après sa victoire contre l’Angleterre, ce samedi soir. Les Bleus rêvent toujours de réaliser un doublé, après leur sacre en Russie, lors du Mondial 2018. La presse française était très heureuse de cette victoire à l’arrachée.

« Show must go on ! » titrait le journal la Provence au lendemain de cette victoire française. « L’aventure continue ! En claquant un magnifique but à la 78ème minute, « King Giroud » a délivré les Bleus qui ont souffert face à des redoutables Anglais. » Le journal de Marseille ajoute ceci sur la performance collective des Bleus : « Un succès qui est l’œuvre du collectif et ne doit rien aux coups d’éclat des individualités ». Et d’ajouter sur cette qualification : « Un niveau de performance qui assoit un peu plus son statut de nation majeure dans le concert mondial du ballon rond. »

L’Equipe titre comme ceci : « Crunchissime » avant d’ajouter : « Quel bonheur ! Au terme d’un match tendu jusqu’au bout, les Bleus ont éliminé l’Angleterre. En demi-finales, ils seront opposés, mercredi, au Maroc, la sensation de cette Coupe du monde. » Avec un Lloris élu homme du match d’après les notes du quotidien, on peut lire ceci comme analyse : « Elle n’a pas été meilleure que l’Angleterre, dont elle a eu la peau, mais elle a tout donné, son énergie, son refus de la défaite, et même le bâton pour se faire battre, parfois, se montrant un demi-finaliste absolument inclassable dans l’histoire de France, loin des mythes des premières fois (1958, 1982, 1986) et de la maturité des autres fois (1998, 2006, 2018). »

Le Parisien titrait, à son tour dans ses pages : « Le retour de la force bleue » et écrit ceci : « Oui, fou, incroyable, dingue et renversant. Le monde est bleu, encore, quatre ans après. L’équipe de France parée de gloire et qualifiée en demi-finale de la Coupe du monde, avec le Maroc comme adversaire, vivra une dernière semaine au Qatar en cherchant à ne rien effacer de ce code couleur dont elle enveloppe la planète depuis la Russie. »

De son côté, RMC Sport expliquait plus sobrement : « La France, championne du monde, est encore en vie dans ce Mondial, et jamais un tenant n’a semblé autant en mesure de pouvoir défendre son bien. Encore deux marches à gravir pour les Bleus avant la troisième étoile. L’équipe de France a disposé de l’Angleterre (2-1) samedi en quart de finale de la Coupe du monde 2022 dans un match très disputé dont le scénario à rebondissements nous aura tenus en haleine jusqu’au coup de sifflet final, avec une fin à suspense. »