Des ingénieurs créent les pneus de demain à deux pas d’Arlon: une application permettra même de planifier le rendez-vous avec votre garagiste! (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un peu comme être dans un film de science-fiction. 1.100 chercheurs, techniciens doctorants, recherches scientifiques, business analyst, développent chez Goodyear à Colmar-Berg, au Grand-Duché, les pneus du futur. Vous pensiez qu’un pneu, c’est un pneu ? Pas du tout. Grâce aux capteurs et à la connectivité, les pneumatiques vont nous parler de plus en plus.