«La belle histoire», «l’étoile du Mondial»: la presse internationale sous le charme des Marocains après leur qualification pour les demi-finales

En s’imposant 1-0 samedi après-midi face au Portugal à Doha en quart de finale de la Coupe du monde 2022, le Maroc est devenu la première nation africaine à se qualifier pour le dernier carré d’un Mondial. Une qualification historique qui n’a pas laissé indifférente la presse internationale, ce dimanche.

La Gazzetta dello sport, quotidien sportif italien titrait ceci sur la victoire du Maroc, ce dimanche : « La belle histoire. De Bounou à Ounahi, nous découvrons les nouvelles étoiles qui révolutionnent le football. »

Marca, quotidien espagnol, met en évidence la qualification du Maroc : « L’étoile du mondial » titre le quotidien avant d’écrire : « Le Maroc élimine le Portugal de Ronaldo et entre dans l’histoire : première équipe africaine à atteindre les demi-finales du Mondial. »

Toujours en Espagne, le Mundo Deportivo titre sur cette qualification « historique ». Le quotidien revient ensuite sur les larmes de Ronaldo : « Une rencontre contre la France grâce à un but de En-Nesyri, qui provoque ainsi le triste adieu de Cristiano Ronaldo. »

L’Equipe n’a pas oublié la qualification des Marocains. « Premiers de classe », titre le quotidien français et ajoute : « Les Marocains sont entrés dans l’histoire hier en devenant la première sélection africaine à atteindre les demi-finales. Après avoir sorti l’Espagne puis le Portugal, ils rêvent d’un nouvel exploit, mercredi, face à la France. » Dans les pages du quotidien, on se pose la question : « Mais où s’arrêtera-t-il, l’outsider marocain ? Un round au Qatar, puis deux, trois, quatre, cinq et le voilà qui s’avance désormais face à la France pour le sixième. »

« Ces Lions ont encore rugi ! » titre le parisien dans ses pages et ajoute : « Une nouvelle fois formidables d’abnégation, les Lions de l’Atlas ont sorti les Portugais, favoris. Pour la première fois, une formation africaine se glisse en demi-finale. Et le Maroc se met à rêver. »

« Le Maroc dans l’histoire », écrit la Provence. Le quotidien analyse ensuite : « Au stade d’Al-Thumama, les Marocains ont fini éparpillés dans tous les coins du terrain au coup de sifflet final, épuisés, bouleversés, n’en revenant pas, s’enroulant dans des drapeaux rouges à l’étoile verte. Ils se sont ensuite agenouillés devant la tribune la plus bruyante, mais elles l’étaient toutes, pour saluer les complices de cet exploit : le public venu les soutenir.

Et de conclure : « Les Marocains sont marqués physiquement et leur capitaine Romain Saïss a dû sortir du terrain sur une civière. Mais ils sont entrés dans l’histoire et sont portés par elle. Et maintenant, ils attendent la suite avec impatience… »