Un incendie ravage une maison à Spy: ses habitants étaient partis en week-end à la côte

Les pompiers de la zone de secours Val de Sambre ont été appelés samedi soir aux alentours de 21h45 par des riverains de la rue de la Sauvenière, à Spy, pour un incendie d’habitation.

« On nous a directement indiqué que la porte d’entrée était chaude et que les carreaux devenaient noirs », indique le lieutenant Laurent Willems. « À notre arrivée, nous avons directement remarqué de la fumée au rez-de-chaussée et à l’étage. En entrant, nous avons pu constater plusieurs petits foyers à l’étage et un foyer au rez-de-chaussée ».