Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bruxelles a vibré pour les Lions de l’Atlas lors du quart de finale qui opposait le Maroc au Portugal à la Coupe du Monde au Qatar. Pendant les deux mi-temps de 45 minutes, les cafés du quartier du Midi étaient bondés. Tout le monde avait les yeux rivés sur les écrans. Certains, n’ayant pas trouvé de place à l’intérieur, suivaient le match depuis l’extérieur. Dans les rues, aux abords des Plaisirs d’Hiver, on pouvait aussi apercevoir des drapeaux marocains sur les épaules des supporters. Certains suivaient le match sur leur téléphone.

de videos

Feux d’artifice dans les rues de Bruxelles. - I. A.

Après un but marqué en première mi-temps, tout le monde retenait son souffle lors de la deuxième mi-temps. Et les 8 minutes de temps additionnels en fin de match, ont été un supplice pour les supporters qui décomptaient les secondes. Ouf de soulagement, ils ont pu éclater leur joie au moment du coup de sifflet final. Une véritable liesse populaire a envahi le boulevard Lemonnier. Des images de joie qui ont rappelé à notre journaliste présente sur place l’émotion ressentie quatre plus tôt quand la Belgique avait battu le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde.