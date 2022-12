Ce fléau touche énormément de jeunes conducteurs wallons et bruxellois: le gaz hilarant est en passe d’être interdit en Belgique!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le protoxyde d’azote, également connu sous l’appellation « gaz hilarant », pourrait bien être à l’avenir interdit à la vente aux particuliers. Son usage, à la base médicale ou agroalimentaire, est en effet de plus en plus souvent détourné. Si sa vente est interdite aux mineurs depuis 2021, il semble y avoir aujourd’hui un consensus pour l’interdiction à plus large échelle.