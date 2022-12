Dépenses du parlement wallon: la démission de l’ensemble du bureau ne fait pas consensus dans la majorité wallonne

«Comme Paul Magnette, nous pensons que la situation du président est devenue intenable et sa manœuvre pour inclure tout le monde est injuste», a-t-il déclaré. «Au-delà du voyage à Dubaï, il (M. Macrourt, ndlr) porte responsabilité première des agissements du greffier à l’encontre du personnel. Il a fait preuve d’un manque de proactivité et de lenteurs sur l’écartement du greffier et sur les réformes indispensables qui auraient pu être mises en place bien plus tôt, l’affaire a éclaté il y a 3 mois)». Ai-je été à Dubaï ? Non, j’ai proposé que personne n’y aille. Ai-je freiné l’assainissement et les réformes ? Non, j’ai été à l’initiative. Mais soyons clairs : si le président reste en place, je démissionnerai.»