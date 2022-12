Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour l’asbl « Les Compagnons du Tronquoy », la gestion de la salle communale de Wierde était devenue trop lourde, comme nous l’explique son vice-président Quentin Van Winckel. « C’était tout de même difficile de trouver des bénévoles qui acceptent de s’en occuper. Tout ça nous prenait beaucoup temps, or la mission première de notre association est avant tout l’animation au sein du village », rappelle-t-il.

Le conflit de voisinage qui dure depuis plus de 10 ans et la crise sanitaire et ses conséquences sur les locations en baisse ont fini par convaincre les administrateurs de renoncer au bail emphytéotique qui les lie à la Ville depuis près d’une vingtaine d’années. Ce bail arrivait d’ailleurs bientôt à échéance.

La résiliation sera actée au conseil communal de Namur.