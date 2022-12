«Ennui total», «Quasiment rien de nouveau»: la déception des internautes face au documentaire sur les finalistes de la «Star Academy»

Et voilà une nouvelle déception pour les fans de la « Star Academy » ! Clôturé le 26 novembre dernier, après la victoire d’Anisha, le revival du télécrochet est un indéniable succès pour TF1. Du coup, la chaîne essaie de faire durer le plaisir et de garder les fans engagés, en enchaînant les annonces et les nouveautés autour du projet. Il y a quelques jours déjà, les fans ont pu découvrir un album de Noël surprise, intitulés « Réunis pour Noël », sur lequel les ex-académiciens reprenaient des titres comme « Last Christmas », « All I want for Christmas », ou encore « Noël ensemble ». Mais l’EP, qui ne compte que cinq titres n’a pas rencontré les attentes des fans, qui ont particulièrement déploré l’absence d’une chanson solo pour Louis et Enola, pourtant finalistes, mais aussi, une utilisation « abusive » de l’autotune. « Vous avez des talents avec de belles voix. Ils n’ont pas besoin d’autant d’autotune », « Parfois, on ne reconnaît plus du tout leur timbre ! » a-t-on notamment lu sur Twitter.

Les plus déçus ont sans doute pensé se consoler en retrouvant les apprentis chanteurs dans le documentaire présenté ce samedi 10 décembre sur TF1. Mais l’attente a été très longue, puisque la diffusion de « Star Academy : du château à la victoire » devait suivre le dernier quart de finale du Mondial 2022, qui opposait la France à l’Angleterre. Après la victoire des bleus, les téléspectateurs ont encore dû attendre la fin du « Mag » de Denis Brogniart, ce qui fait que le documentaire n’a démarré qu’à 23h25. Mais si on en croit les réactions des twittos, l’attente n’en valait pas la peine… Plusieurs d’entre eux se sont montrés critiques envers le film, qui n’a duré qu’une heure. « C’était pas un documentaire sur l’après-château, c’était un best of de la fin de saison », « C’est donc un résumé de ce que l’on sait déjà » ont assuré certains, précisant qu’il n’y avait quasiment rien de nouveau, ni d’inédit dans les retours sur l’aventure.